В Калининграде начался суд над руководителями «Анкор-Плюс», обвиняемыми в мошенничестве и нарушении правил безопасности.

«Не признаю!», - четырежды категорически ответил калининградский коммерсант Андрей Королёв на вопросы судьи, признаёт ли он себя виновным в совершённых преступлениях и поданные к нему гражданские иски от потерпевших.

Эти заявления Королёва прозвучали в финале первого дня слушаний, начавшихся 17 ноября 2026 г. в Московском районном суде Калининграда. Королёв, владелец компании «Анкор-Плюс» обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 216 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло смерть человека.

СМИ неоднократно писали о группировке так называемых «чёрных подрядчиков», работавшей на строительстве Музейного и театрально-образовательного комплекса (МиТОК) на о. Октябрьский. Речь идёт о сети взаимосвязанных фирм и коммерсантов, которые не имели ни опыта, ни специалистов, ни производственных мощностей для работы на сложном государственном объекте. В итоге значительная часть неотработанных авансов были выведен а через цепочку фирм-однодневок с номинальными директорами, использование неучтённой рабочей силы и других финансовых схем.

Андрея Королёва доставили в суд не судебные приставы, а его супруга Мария, которая, впрочем, на заседание не осталась. Обвиняемый до суда успел посидеть под домашним арестом, а затем, за многочисленные нарушения наложенных запретов, - в столичном СИЗО. Позднее его отпустили под подписку о невыезде.

Первое заседание было посвящено оглашению обвинительного заключения. Представитель прокуратуры начал с эпизодов, связанных с мошенническими, по мнению следствия, действиями Королёва на строительстве калининградского МиТОК. Потерпевшим по этому делу признано ООО «ПозитивИнфо», крупнейший подрядчик объекта. Государственный обвинитель сообщил об обстоятельствах, при которых Андрей Королёв «совершил тяжкое преступление против собственности» при организации исполнения договора субподряда на строительно-монтажные работы на объекте «Музейный комплекс».

«Не позднее 10 января 2022 на территории г. Калининграда у Королёва А.Н., обладающего сведениями о планировании строительно-монтажных работ в рамках строительства объектов, входящих в МиТОК, в целях личного обогащения, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств ООО «ПозитивИнфо» путём обмана его представителей с использованием своего служебного положения как генерального директора ООО «Анкор-Плюс», - заявил представитель прокуратуры.

Разработанный Королёвым план преступления, по мнению следствия, предусматривал «заключение от лица ООО «Анкор-Плюс» договора субподряда с ООО «ПозитивИнфо», получение аванса на производство работ, невыполнение в полном объёме принятых на себя обязательств, хищение из него части денежных средств, последующее внесение заведомо ложных сведений в отчётную документацию относительно объёма, качества и стоимости выполненных работ, и её предоставление заказчику». Реализуя задуманное, по данным следствия, Королёв лично обратился к директору «ПозитивИнфо» Коваленко и, предложил ему заключить договор субподряда с «Анкор-Плюс» на выполнение отделочных работ на объекте «Музейный комплекс», убедив в добросовестности своих намерений, но не намереваясь в действительности выполнять в полном объёме принимаемые обязательства, - считает сторона обвинения. После получения согласия Коваленко он лично подписал договор субподряда, обязавшись выполнить строительно-монтажные работы приблизительной стоимостью 124,5 млн руб. «Позднее Королёв подписал ряд дополнительных соглашений, в результате чего итоговая стоимость работ достигла 577 млн руб. Практически всю эту сумму заказчик перевёл на счета «Анкор-Плюс», дав Королёву реальную возможность распоряжаться денежными средствами», – утверждает следствие.

В 2023-2024 гг. Королёв, по версии правоохранителей, давал своим подчинённым указания изготавливать и направлять в ООО «ПозитивИнфо» акты о стоимости и справки о выполненных по договору субподряда работах. В эти документы Королёв, как утверждают следователи, вносил ложные сведения о том, что его компания выполнила все работы в полном объёме и надлежащего качества, включив в них фактически невыполненные работы по полам, стенам и потолкам на сумму почти 28 млн руб.

«Таким образом, - резюмировал в этой части обвинитель, - Королёв совершил хищение чужого имущества путём обмана с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере».

Далее представитель прокуратуры перешёл ко второй части обвинения, связанной с преступлением против общественной безопасности. Соучастником здесь выступает второй подсудимый – прораб «Анкор-Плюс» Сергей Стародынов.

Сергей Стародынов и Андрей Королев (слева направо) в зале суда

Гособвинитель подробно остановился на обязанностях Королёва как гендиректора «Анкор-Плюс» в части обеспечения безопасности труда и сообщил, что эта компания выполняла работы по устройству фасада в многоквартирном доме на о. Октябрьский (также входит в состав МиТОК). Как говорится в материалах дела, в октябре 2021 г. приказом Королёва Стародынов был назначен ответственным лицом за обеспечение требований охраны труда на этом строительном объекте.

Здесь в должности рабочего-универсала трудился узбекский рабочий Аваз Ибройимов. Он работал без надлежащего оформления, но факт трудовых отношений между ним и «Анкор-Плюс» был установлен решением Гурьевского районного суда Калининградской области в марте 2026 г.

Королёв и Стародынов, «бездействуя, проявляя преступную небрежность, допустили нарушения правил безопасности при ведении строительных работ», - подчеркнул в своем выступлении на суде обвинитель. В результате Ибройимов, «выполняя строительные работы по монтажу строительных лесов на высоте, будучи не обеспеченным необходимыми навыками и знаниями в отсутствие средств индивидуальной защиты и систем обеспечения безопасности работ на высоте, упал со строительных лесов вышеуказанного жилого дома и скончался 28 октября 2021 г».

После оглашения документа судья сообщила о гражданских исках к Королёву со стороны «ПозитивИнфо» на 100 млн руб., и к Королёву и Стародынову - со стороны вдовы погибшего рабочего Мархабо Рузиевой на 2,3 млн руб. Эти иски оба подсудимых не признали, но в части уголовного обвинения Стародынов в отличие от Королёва признал вину частично: он заявил, что действительно недобросовестно исполнял свои обязанности.

Основные слушания и изучение доказательств по уголовному делу Московский районный суд Калининграда назначил на следующий месяц. С 16 по 25 декабря 2026 г. состоится целая серия судебных заседаний, на которые, как ожидается, будут вызваны многочисленные свидетели обвинения.

В этот же период, 16 декабря, Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотр и т жалобу конкурсного управляющего банкротящегося «Анкор-Плюс» Гульшат Гараевой на решение Гурьевского суда.

Редакция будет следить за этими судебными процессами.