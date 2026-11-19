В Калининградской области на развитие физической культуры и спорта в 2027 году предусмотрели 3,2 млрд рублей. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных заявил 18 ноября на заседании Законодательного собрания, представляя проект регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.



По словам главы региона, расходы на официальные соревнования и спортивные мероприятия по сравнению с 2023 годом выросли более чем втрое. Средства предусмотрены для поддержки более чем 100 спортивных дисциплин, которые развиваются в области.



Как отметил Беспрозванных, финансирование позволит снизить нагрузку на родителей юных спортсменов. В частности, регион сможет в большем объёме оплачивать поездки детей на соревнования за пределы области.



В бюджете также заложили поддержку спортивной академии футбольного клуба «Балтика», регбийного клуба «Балтийский шторм» и других направлений. Власти намерены продолжить ремонт государственных и муниципальных спортивных объектов, а также приводить их в нормативное состояние.



В следующем году для юных футболистов построят новый каркасно-тентовый манеж. На стадионе «Балтика» также заменят два тренировочных поля. Кроме того, запланирован ремонт конноспортивной базы в посёлке Свободное Гурьевского округа и капитальный ремонт спортивной площадки в посёлке Новостроево Озёрского района.



Губернатор подчеркнул, что развитие спорта остаётся одним из направлений повышения качества жизни жителей региона. По его словам, одна из задач властей — сделать занятия физической культурой доступными для жителей всех муниципалитетов.