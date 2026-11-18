14 ноября на базе Росморпорта состоялось пятое мероприятие проекта «Открытое море: профориентация молодежи к 80-летию Калининградской области». Его участниками стали 25 старшеклассников МАУ СОШ № 5 города Гусева. Ребята побывали на экскурсии в музее и приняли участие в мастер-классе по вязанию морских узлов.



Проект реализует АНО «Центр общественных инициатив». Его цель состоит в том, чтобы познакомить подростков с разнообразием морских профессий и помочь им осознанно подойти к выбору будущей специальности. Всего участниками программы станут 375 детей и подростков из разных муниципалитетов Калининградской области.



Программа пятой встречи объединила знакомство с историей морской отрасли и практическое занятие. Во время экскурсии по музею канала старшеклассники смогли больше узнать о морской инфраструктуре и её значении для региона. Такой формат позволил дополнить представления о профессиях, связанных с морем, знакомством с работой береговых объектов.



Практическая часть мероприятия была посвящена морским узлам. На мастер-классе школьники познакомились с одним из традиционных навыков морского дела и попробовали освоить его самостоятельно. Вязание узлов требует внимательности, точности движений и умения последовательно выполнять необходимые действия. Для участников проекта это стало возможностью не только услышать о морских традициях, но и прикоснуться к ним на практике.



Пятая встреча продолжила серию профориентационных мероприятий, которые проходят в Калининградской области с октября. Ранее участниками проекта также стали ученики школы № 1 имени Игоря Прокопенко, школы № 3, гимназии «Вектор» и гимназии № 1.