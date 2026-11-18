Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных принял участие в совещании по подготовке регионов Северо-Западного федерального округа к зиме. Встречу по видеосвязи провел полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя. Участники обсудили готовность коммунальной инфраструктуры, социальных объектов и служб к работе в холодный период.



По информации правительства Калининградской области, все жилые дома и социальные учреждения региона уже подключены к отоплению. Необходимые запасы топлива также сформированы: на местах имеются уголь, мазут и дизельное топливо, причем предусмотрен дополнительный резерв.



К возможным аварийным ситуациям подготовлены бригады общей численностью более 600 человек. Они должны обеспечить оперативное реагирование на неисправности и нарушения в работе коммунальной инфраструктуры.



Отдельное внимание уделено надежности систем тепло- и водоснабжения. На соответствующих объектах предусмотрены резервные источники электропитания. Их работоспособность регулярно проверяют, чтобы в случае перебоев с основным энергоснабжением сохранить функционирование важных коммунальных объектов.



Еще одной темой совещания стала пожарная безопасность социальных учреждений. Главам регионов поручено усилить контроль за соблюдением требований противопожарной защиты. В частности, необходимо проверить автоматические датчики в помещениях, где используется печное отопление.