

С 20 ноября месячный проездной для пенсионеров по старости будет стоить 530 рублей вместо прежних 450. Для федеральных и региональных льготников цена вырастет с 1 000 до 1 200 рублей. Многодетным родителям придется платить 830 рублей за проездной на каждого родителя вместо 700 рублей.



Изменится и стоимость поездки для школьников: вместо 20 рублей она составит 23 рубля.



При этом главное преимущество льготных месячных проездных сохранится — число поездок по ним не ограничивается. По расчетам, при активном использовании такого билета одна поездка обойдется пенсионеру примерно в 9 рублей, а многодетному родителю — примерно в 14 рублей. Это заметно ниже обычной стоимости проезда.



Отдельные изменения предусмотрены для граждан предпенсионного возраста. С 1 февраля 2027 года прекратит действовать муниципальная льгота для женщин, достигших 55 лет, и мужчин в возрасте от 60 лет, которым еще не назначена пенсия и которые не имеют других оснований для льготного проезда.



Эта мера поддержки была введена как временная после повышения пенсионного возраста. При этом работающих пенсионеров по старости отмена не затронет: если пенсия уже назначена, право на льготный проездной сохранится независимо от продолжения трудовой деятельности. Также изменения не лишают льгот граждан, которые имеют другие основания для получения федеральной или региональной поддержки.