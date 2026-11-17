В Калининграде получил положительное заключение государственной экспертизы проект капитального ремонта здания бывшего роддома на улице Клинической, 81–81А. Документация предусматривает обновление крыши, фасада, индивидуального теплового пункта и внутренних помещений исторического здания. Заключение выдано 16 ноября 2026 года, сведения в тот же день внесли в государственную информационную систему ЕГРЗ.



Экспертизу провело государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Застройщиком проекта выступает ГБУ «Региональный перинатальный центр», техническим заказчиком — региональный Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Проектную документацию подготовило ООО «Лестер».



Здание на Клинической имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Оно входит в комплекс зданий городской больницы и датируется XIX веком. Поэтому запланированные работы обозначены не просто как капитальный ремонт, а как мероприятия по сохранению объекта культурного наследия.



Проект охватывает несколько основных частей здания. В частности, предусмотрен ремонт кровли и фасада, обновление индивидуального теплового пункта, а также проведение работ внутри помещений. При реализации проекта необходимо учитывать охранный статус исторического комплекса.



Подготовка документации началась ранее. В мае 2026 года на портале государственных закупок опубликовали конкурс на разработку проекта капитального ремонта этого объекта. Начальная цена контракта составляла около 3,8 млн рублей, заявки от участников принимались до 29 мая.



Получение положительного заключения государственной экспертизы стало следующим этапом подготовки к работам. Проект прошел проверку, однако само заключение не означает, что капитальный ремонт уже начался. Здание бывшего роддома относится к исторической застройке города, поэтому его обновление должно проводиться с учетом требований по сохранению памятника регионального значения.