В Калининграде официально присвоили название ранее безымянному проезду, который соединяет проспект Мира с улицей Театральной. Решением городского Совета депутатов от 17 ноября он получил имя академика Петра Петровича Ширшова — ученого-полярника, Героя Советского Союза и первого директора Института океанологии Российской академии наук.



Инициатива назвать проезд в честь выдающегося исследователя поступила от Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Учреждение предложило увековечить память своего первого руководителя, внесшего значительный вклад в развитие отечественной науки и изучение Мирового океана.



Речь идет об участке улично-дорожной сети между проспектом Мира и улицей Театральной. Ранее он не имел собственного названия. После проведения капитального ремонта глава администрации Калининграда Елена Дятлова поручила проработать вопрос о присвоении проезду официального наименования.



Предложение института рассмотрела городская топонимическая комиссия. Она дала положительное заключение о возможности назвать участок «Улица Академика Ширшова». Необходимое согласие на присвоение имени дали и родственники ученого.



Окончательное решение приняли 17 ноября депутаты городского Совета. Таким образом, проезд получил официальное название, связанное с именем известного советского ученого и полярника.



Петр Ширшов был одним из участников первой советской дрейфующей станции «Северный полюс-1», за исследования в Арктике удостоился звания Героя Советского Союза. Его имя уже носит Институт океанологии РАН, а теперь оно появилось и на карте Калининграда.