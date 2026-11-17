Работодатели Калининградской области в начале ноября разместили на платформе hh.ru почти 6 тысяч вакансий. Наибольший спрос по-прежнему приходится на продавцов, менеджеров по продажам, водителей и сотрудников сферы обслуживания. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса, опубликованные 17 ноября.



Лидерами по числу предложений стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Для них было открыто около 700 вакансий — 11,3% от общего количества предложений по специализациям. Медианная предлагаемая зарплата в этой категории составила 65,3 тысячи рублей.



На втором месте оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами. Работодатели разместили для них порядка 400 предложений, или 6,6% от общего объема. Медианная зарплата достигла 91 тысячи рублей.



Третью строчку заняли водители и экспедиторы: около 300 вакансий, что соответствует 5,2% предложений. При этом медианная зарплата для специалистов этой категории оказалась одной из самых высоких в рейтинге — 119,5 тысячи рублей.



В число востребованных профессий также вошли операторы call-центров и контактных центров. Для них было опубликовано около 300 вакансий с медианной зарплатой 48,6 тысячи рублей. Поваров, пекарей и кондитеров искали примерно по 200 предложениям, а медианный уровень оплаты труда в этой категории составил 66,2 тысячи рублей.



Среди специалистов с профильным образованием востребованы врачи. Медианная предлагаемая зарплата для них указана на уровне 98,6 тысячи рублей. Также работодателям требуются электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики: для этой группы размещено около 200 вакансий, а медианная зарплата составила 168,3 тысячи рублей.



По сравнению с началом октября компании стали активнее искать не только рабочих и сотрудников массовых профессий, но и офисных специалистов.