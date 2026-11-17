В среду в Калининградской области установится пасмурная погода с дождями, местами сильными. Осадки начнутся еще ночью и в течение дня охватят практически весь регион. Температура воздуха днем составит преимущественно +5…+7 градусов, на юго-западном побережье будет теплее.



В ночные часы столбики термометров покажут +1…+3 градуса, в первой половине ночи в отдельных районах области температура может опуститься до нуля. На Куршской и Балтийской косах ожидается +3…+5 градусов. Небо будет облачным. Во второй половине ночи, ориентировочно после 2–3 часов, начнутся слабые и умеренные дожди. На севере региона осадки ожидаются позднее — после 4–5 часов. Местами не исключен дождь с мокрым снегом.



Утром на восходе температура составит +2…+4 градуса, на Куршской и Балтийской косах — до +4…+6. К полудню воздух прогреется до +5…+6 градусов. Погода останется пасмурной. В ранние часы, примерно до 8–10 часов, небольшие дожди сохранятся на севере и востоке области, в том числе в Славском, Неманском, Краснознаменском и Нестеровском районах, а также на Куршской косе.



Ближе к полудню осадки начнутся на юге и западе региона. Дожди прогнозируются в Багратионовском, Гурьевском, Зеленоградском, Правдинском и Озерском районах, включая Калининград.



Днем температура воздуха достигнет +5…+7 градусов, на юго-западном побережье — до +7…+9. Небо будет затянуто облаками, временами ожидаются умеренные и сильные дожди.



Вечером сохранится пасмурная погода. Температура составит +5…+7 градусов, у морского побережья — до +8…+9. Временами возможны дожди и ливни. В Калининграде, на побережье и западе области осадки ожидаются после 19–20 часов. В восточной и северной частях региона дожди вероятны до 17–18 часов, а затем вновь после 21–22 часов.



Ветер ночью и утром будет юго-восточным, днем — юго-восточным и южным, вечером сменится на переменный с переходом к юго-западному направлению. Его скорость в течение суток составит 3–8 метров в секунду. На юго-западном побережье — от Балтийской косы до Янтарного — и на Куршской косе временами ожидается более сильный ветер, особенно утром и вечером: 4–10 метров в секунду, с порывами до 12–14 метров в секунду.



Атмосферное давление продолжит снижаться — с 737 до 734 миллиметров ртутного столба. Таким образом, среда в регионе пройдет под облаками и с продолжительными осадками, а местами дождь может сопровождаться мокрым снегом.