На развитие культуры и туризма в Калининградской области в 2027 году предусмотрено 3,8 млрд рублей. Расходы заложены в проект регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, который губернатор Алексей Беспрозванных представил в среду, 18 ноября, на заседании областного Законодательного собрания.



Средства планируют направить на обновление культурной инфраструктуры, сохранение объектов исторического наследия, поддержку творческих инициатив и повышение доступности культурных услуг. Среди крупных проектов — благоустройство территории Калининградского областного музея янтаря, который является самым посещаемым региональным музеем, а также реконструкция здания музыкального колледжа. После ремонта студенты и преподаватели смогут заниматься в историческом здании, приведённом в соответствие с современными требованиями.



Отдельные средства предусмотрены на реконструкцию здания под культурно-досуговый центр в посёлке Взморье Светловского округа. По словам губернатора, учреждение будет востребовано не только местными жителями, но и населением соседних посёлков, где сейчас нет подобных площадок.



Также в бюджет включили ремонт дворца культуры в посёлке Петрово Гурьевского округа. Проект рассчитан на три года. Беспрозванных отметил, что решение принято с учётом многочисленных обращений жителей.



Ремонт домов культуры и библиотек запланирован в Краснознаменском, Гвардейском, Черняховском, Полесском, Багратионовском, Ладушкинском, Пионерском и Зеленоградском округах. Работы затронут и областные учреждения, в том числе Калининградский областной музей изобразительных искусств и Калининградскую областную филармонию.



Власти намерены уделить внимание и другим объектам культурной инфраструктуры. В частности, предусмотрены работы в учреждениях, которые требуют особого внимания и обновления. При формировании расходов, как подчеркнул губернатор, учитывались не только долгосрочные задачи отрасли, но и обращения жителей региона.