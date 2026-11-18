В Калининграде утром 17 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes и электровелосипеда. По предварительным данным Госавтоинспекции, столкновение случилось около 09:52 на улице Арсенальной, 19.



Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля Mercedes не предоставил преимущество в движении электровелосипедисту 1990 года рождения. В результате произошло столкновение.



Водитель электровелосипеда получил телесные повреждения. Информация о характере и степени тяжести травм не приводится.



На месте и в рамках дальнейшей проверки сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также причины аварии.



В Госавтоинспекции отдельно подчеркнули, что опубликованные сведения носят предварительный информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП. Окончательное решение и юридическую оценку случившемуся дадут после завершения полной проверки.