Ленинградский районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. По версии следствия, он ударил ножом в живот 74-летнего знакомого во время конфликта в своей квартире. Обвиняемый останется под стражей до 15 января 2027 года.



Как следует из материалов дела, события произошли 15 ноября 2026 года. В этот день М. познакомился на улице с 74-летним мужчиной и пригласил нового знакомого к себе домой. Они направились в квартиру на улице Земельной в Калининграде, где стали распивать спиртные напитки.



Во время застолья между мужчинами возник конфликт. По версии следствия, М. схватил нож и нанес гостю удар в живот. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Действия мужчины квалифицированы по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.



После предъявления обвинения следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В обоснование требования он указал на тяжесть инкриминируемого преступления и предусмотренное законом наказание, превышающее три года лишения свободы.



Кроме того, следствие считает, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить преступную деятельность, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей либо иным способом помешать производству по уголовному делу.



Суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил заключить М. под стражу до 15 января 2027 года. При этом судебное постановление пока не вступило в законную силу. Обвинение и изложенная следствием версия событий подлежат дальнейшей проверке в рамках уголовного судопроизводства.