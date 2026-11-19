В 2027 году в Калининградской области начнут строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Балтийске, крытого ледового комплекса в Гурьевске и спортивного зала в Полесске. Проекты включены в бюджетные планы региона на следующий год. О развитии спортивной инфраструктуры губернатор Алексей Беспрозванных рассказал 18 ноября на заседании Законодательного собрания.



Помимо строительства новых объектов, власти подготовят проектную документацию для будущего физкультурно-оздоровительного комплекса в Черняховске и Центра адаптивного спорта в Калининграде.



Отдельное внимание уделят содержанию уже построенных комплексов. В 2027 году муниципалитеты впервые получат субсидии на эксплуатацию новых ФОКов. В региональном бюджете предусмотрено финансирование для Мамоново и Славска.



Поддержку на содержание физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами продолжат получать Советск, Гусев и Правдинск. К ним присоединится новый ФОК в Гвардейске.



Также в следующем году запланировано обновление действующих спортивных площадок. На стадионе «Балтика» заменят два тренировочных футбольных поля и построят каркасно-тентовый манеж для юных футболистов. Ремонт проведут на конноспортивной базе в посёлке Свободное Гурьевского округа, а в посёлке Новостроево Озёрского района капитально отремонтируют спортивную площадку.



На все направления развития физической культуры и спорта в 2027 году предусмотрено 3,2 млрд рублей. Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что регион намерен последовательно создавать условия для занятий спортом в каждом муниципалитете. В перспективе власти рассчитывают обеспечить все территории собственными физкультурно-оздоровительными комплексами.