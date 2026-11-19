В Калининградской области в 2027 году продолжат реализацию проектов по развитию туристической инфраструктуры и сохранению исторических объектов. Финансирование этих направлений предусмотрено в проекте регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, который губернатор Алексей Беспрозванных представил 18 ноября на заседании областного Законодательного собрания.



Одним из крупных проектов станет завершение работ и приспособление здания театра Королевы Луизы в Советске под музейно-выставочный центр. После реализации проекта на востоке области появится ещё один значимый культурный и туристический объект.



Продолжится и восстановление памятников архитектуры. В планах — ремонт Дома офицеров в Гусеве, восстановление Водонапорной башни в Светлогорске, а также реконструкция центральной входной группы исторического стадиона «Балтика».



Отдельное направление расходов связано с поддержкой туристического бизнеса. В бюджете предусмотрены гранты на предпринимательские проекты в сфере туризма. Кроме того, регион намерен помогать муниципалитетам создавать условия для отдыха жителей и гостей области.



Губернатор отметил, что туристическая отрасль региона продолжает развиваться и уже формирует порядка 4% валового регионального продукта. По его словам, власти намерены и дальше поддерживать это направление, в том числе через развитие инфраструктуры и стимулирование предпринимательских инициатив.



Важной мерой станет возобновление программы социальных сертификатов, позволяющих школьникам бесплатно путешествовать по Калининградской области. Такие поездки рассматриваются не только как возможность познакомиться с достопримечательностями региона, но и как вклад в патриотическое воспитание, а также формирование у детей интереса к истории и культурному наследию родного края.