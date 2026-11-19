В Калининграде в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина, находившаяся за рулём автомобиля Nissan. Авария произошла 18 ноября 2026 года около 02:05 на улице Энергетиков, в районе дома № 5.



По предварительным данным Госавтоинспекции, 57-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на Nissan, который остановился из-за технической неисправности. В результате столкновения водитель Nissan получила телесные повреждения.



На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе причины аварии и действия её участников.



В ведомстве подчеркнули, что опубликованная информация носит предварительный характер и не определяет степень виновности водителей. Окончательная юридическая оценка произошедшему будет дана после завершения проверки.