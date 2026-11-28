На «Автотор-Арене» в Калининграде состоялся Кубок России по синхронному плаванию. За награды боролись более 250 спортсменов, представлявших 36 команд. Участники разыграли 15 комплектов медалей в соревнованиях соло, дуэтов и групповых выступлениях.



Программа турнира включала технические, произвольные и акробатические композиции. Результаты команд определяли по сумме баллов, набранных во всех трех программах. Такой формат позволил оценить не только индивидуальное мастерство спортсменов, но и подготовку команд в разных видах выступлений.



В соревнованиях соло спортсменки демонстрировали технику и артистизм без поддержки партнеров. В дуэтах важную роль играли синхронность движений и согласованность исполнения элементов. Групповые программы требовали от участниц слаженной работы, точного взаимодействия и единого темпа на протяжении всей композиции.



По итогам командного зачета первое место заняла сборная Санкт-Петербурга. Представители этой команды показали лучший суммарный результат по итогам выступлений в предусмотренных регламентом программах.



Всего на турнире разыграли 15 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие представители 36 команд, что позволило собрать в Калининграде значительное число сильнейших спортсменов страны. Кубок России стал крупным событием в календаре отечественного синхронного плавания и дал возможность болельщикам увидеть выступления ведущих спортсменок.



Турнир прошел на площадке «Автотор-Арена», где зрители могли наблюдать за соревнованиями в разных дисциплинах. Организаторы также опубликовали видеозапись выступлений сильнейших синхронисток страны.