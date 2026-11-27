В Балтийске состоялись торжественные мероприятия по случаю 321-й годовщины основания морской пехоты Военно-морского флота России. Военнослужащих и ветеранов поздравили представители командования флота. Отличившимся бойцам вручили государственные награды, а праздничную программу дополнили концерт, выставка военной техники и памятные мероприятия.



С поздравлением к участникам торжества обратился заместитель командующего Балтийским флотом капитан 1-го ранга Роман Мясищев. Он отметил военнослужащих, отличившихся при исполнении служебных обязанностей, и вручил им государственные награды. Среди них — медали «За отвагу», «Суворова» и «За храбрость».



После официальной части для гостей организовали концерт с участием творческих коллективов Калининградской области. На выставке представили образцы вооружения и военной техники. Юнармейцы и кадеты смогли посетить музей воинской части, где для них провели экскурсии и рассказали об истории подразделения.



Отдельной частью программы стало возложение цветов к мемориальной стеле, посвященной погибшим морским пехотинцам. Участники мероприятия почтили память военнослужащих, отдавших жизни при выполнении воинского долга.



Годовщина основания морской пехоты стала поводом поздравить действующих военнослужащих и ветеранов, отметить заслуги бойцов и вспомнить тех, кто не вернулся с боевых задач. Праздничные мероприятия в Балтийске объединили официальную церемонию, знакомство молодежи с военной историей и памятную акцию у мемориала.