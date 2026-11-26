Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных осмотрел обновленный состав фирменного поезда «Янтарь», который получил 44 новых вагона. Поставку организовали в год 65-летия поезда и 80-летия региона. Новые вагоны оборудованы климат-контролем, индивидуальным освещением и более длинными спальными полками. Во время осмотра также представили первый круизный туристический поезд, который будет курсировать по области.



В новых вагонах «Янтаря» предусмотрена возможность регулировать температуру отдельно в каждом купе. Для пассажиров установили индивидуальное освещение и светонепроницаемые шторы, позволяющие создать комфортные условия для отдыха в пути. Спальные места сделаны трансформируемыми, а полки стали длиннее, что должно повысить удобство поездок.



Обновление состава происходит на фоне устойчивого пассажиропотока на железной дороге. С начала 2026 года поездами дальнего следования из Калининграда отправились около 220 тысяч человек. Еще более 8 миллионов пассажиров воспользовались пригородным сообщением за первые 11 месяцев года.



Помимо обновленного фирменного поезда, Калининградская железная дорога представила новый туристический проект — первый круизный поезд по региону. Его маршрут объединит три города: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск. Таким образом, путешественники смогут познакомиться с несколькими популярными направлениями области в рамках одной железнодорожной поездки.



Первый рейс туристического состава запланирован на 28 ноября 2026 года. Проект призван расширить возможности путешествий по региону и предложить гостям новый формат знакомства с его городами. Для Калининградской области развитие железнодорожного туризма становится дополнительным способом привлечения путешественников, а обновление «Янтаря» должно повысить комфорт пассажиров на дальних маршрутах.