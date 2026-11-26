Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных осмотрел обновленный состав фирменного поезда «Янтарь», который получил 44 новых вагона. Поставку организовали в год 65-летия поезда и 80-летия региона. Новые вагоны оборудованы климат-контролем, индивидуальным освещением и более длинными спальными полками. Во время осмотра также представили первый круизный туристический поезд, который будет курсировать по области.
В новых вагонах «Янтаря» предусмотрена возможность регулировать температуру отдельно в каждом купе. Для пассажиров установили индивидуальное освещение и светонепроницаемые шторы, позволяющие создать комфортные условия для отдыха в пути. Спальные места сделаны трансформируемыми, а полки стали длиннее, что должно повысить удобство поездок.
Обновление состава происходит на фоне устойчивого пассажиропотока на железной дороге. С начала 2026 года поездами дальнего следования из Калининграда отправились около 220 тысяч человек. Еще более 8 миллионов пассажиров воспользовались пригородным сообщением за первые 11 месяцев года.
Помимо обновленного фирменного поезда, Калининградская железная дорога представила новый туристический проект — первый круизный поезд по региону. Его маршрут объединит три города: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск. Таким образом, путешественники смогут познакомиться с несколькими популярными направлениями области в рамках одной железнодорожной поездки.
Первый рейс туристического состава запланирован на 28 ноября 2026 года. Проект призван расширить возможности путешествий по региону и предложить гостям новый формат знакомства с его городами. Для Калининградской области развитие железнодорожного туризма становится дополнительным способом привлечения путешественников, а обновление «Янтаря» должно повысить комфорт пассажиров на дальних маршрутах.
Беспрозванных оценил новые вагоны фирменного поезда «Янтарь»
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных осмотрел обновленный состав фирменного поезда «Янтарь», который получил 44 новых вагона. Поставку организовали в год 65-летия поезда и 80-летия региона. Новые вагоны оборудованы климат-контролем, индивидуальным освещением и более длинными спальными полками. Во время осмотра также представили первый круизный туристический поезд, который будет курсировать по области.