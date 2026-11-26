В Калининграде завершили благоустройство сквера на улице Фрунзе. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На территории обновили покрытие, установили освещение, скамейки и урны, обустроили озеленение и оборудовали места для отдыха. Об итогах работ сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своем Telegram-канале.



В сквере уложили 1 582 квадратных метра плиточного покрытия. Для освещения территории установили 22 опоры, а также разместили малые архитектурные формы. Чтобы посетителям было удобнее поддерживать чистоту, здесь появились десять металлических урн. Для отдыха горожан оборудовали десять скамеек. Кроме того, вдоль пешеходных зон установили парковочные столбики, призванные повысить безопасность передвижения.



Одним из заметных элементов обновленного пространства стали новые качели в форме бабочки. По вечерам они мягко подсвечиваются, создавая особую атмосферу в сквере. Таким образом, территория получила не только обновленную инфраструктуру, но и дополнительные элементы, рассчитанные на семейный отдых и прогулки.



Отдельное внимание уделили озеленению. На территории высадили семь сакур, обустроили живую изгородь протяженностью 323 погонных метра и разбили газон площадью 232 квадратных метра. Новые растения должны дополнить зеленое пространство сквера и сделать его более комфортным для посетителей.



Во время благоустройства специалисты также обследовали деревья, которые уже росли на территории. По итогам проверки убрали ослабленные и аварийные насаждения, представлявшие угрозу падения. В администрации подчеркнули, что такие меры необходимы прежде всего для безопасности людей, посещающих сквер.



Взамен удаленных деревьев планируется высадить молодые растения в рамках компенсационного озеленения. Эти работы уже включены в планы на 2027 год. Таким образом, благоустройство сквера на улице Фрунзе не ограничилось ремонтом дорожек и установкой оборудования: проект предусматривает и дальнейшее восстановление зеленых насаждений.