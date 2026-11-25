

В боулдеринге калининградская команда пополнила медальную копилку еще большим количеством наград. В младшей категории 10–12 лет Илиана Мезенова в финале взяла две вершины и заняла второе место. У юношей победителем стал Савелий Гребенников, опередивший петербуржца Арсения Агафонова на 0,4 балла.



В группе 13–14 лет Ксения Татищева оформила золотой дубль. Она с первой попытки прошла третью и четвертую трассы, после чего попробовала преодолеть еще две и в итоге заняла первое место. Бронзу получила Василина Коваленко: ей удалось взять отметку «топ» на третьей трассе, которая покорилась только калининградским спортсменкам. Среди юношей золото завоевал Арсений Боровков, прошедший три трассы и набравший 84,3 балла. Роман Лукашевич занял третье место с результатом 68 баллов, преодолев первую и четвертую трассы.



В категории 15–16 лет среди девушек победила Дариана Мезенова, старшая из сестер Мезеновых. Она взяла три трассы. Маргарита Родичева преодолела две вершины и стала серебряным призером. У юношей Владислав Маштаков набрал 69,3 балла и оказался единственным финалистом, которому удалось полностью пройти две трассы. Его ближайший соперник отстал на 40 баллов.



В возрастной группе 17–18 лет Яков Резник завоевал серебро. Такой же результат показала Ульяна Гунина, набравшая 44,3 балла. Она уступила победительнице из Санкт-Петербурга Валерии Шулюкиной, у которой было 44,6 балла. Разница составила всего 0,3 балла — одна лишняя попытка не позволила калининградской спортсменке подняться на высшую ступень пьедестала.



В старшей категории 19–20 лет Светлана Горинова подтвердила высокий уровень подготовки. Она взяла три вершины и уверенно опередила Юлиану Панину из Пскова, разница между результатами спортсменок составила почти 10 баллов. Домашние соревнования завершились для сборной Калининградской области серией призовых мест в обеих дисциплинах.