В суд поступил иск гражданина М. к работодателю — обществу с ограниченной ответственностью «С.» — о взыскании компенсации морального вреда после несчастного случая на производстве. Мужчина просит выплатить ему 500 тысяч рублей в связи с тяжелой травмой правой кисти, полученной во время работы слесарем-ремонтником. Судебное заседание назначено на 22 декабря 2026 года в 14:00.



Согласно материалам иска, трудовой договор между работником и компанией был заключен 23 сентября 2024 года. М. приняли на должность слесаря-ремонтника. Однако 19 июля 2025 года во время работы на предприятии с ним произошел несчастный случай. В результате мужчина получил травму, повлекшую ампутацию пальца правой руки.



После происшествия пострадавшему потребовалось продолжительное лечение. Как указано в исковом заявлении, полученное увечье сопровождалось не только физическими последствиями, но и моральными страданиями. Мужчина связывает произошедшее с тем, что работодатель, по его мнению, не обеспечил проведение необходимых мероприятий по инструктажу сотрудников о требованиях безопасности труда.



В обоснование своих требований истец ссылается на часть первую статьи 212 Трудового кодекса РФ. Эта норма возлагает на работодателя обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда. В частности, компания должна гарантировать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, выполнении технологических процессов, а также использовании инструментов, сырья и материалов.



До обращения в суд М. направил работодателю претензию с требованием добровольно выплатить компенсацию морального вреда. Однако, как следует из представленных сведений, компания отказалась перечислить запрошенную сумму. После этого работник решил добиваться возмещения через суд.



Теперь суду предстоит изучить обстоятельства несчастного случая, доводы сторон и основания заявленного требования. Истец просит взыскать с ООО «С.» 500 тысяч рублей.