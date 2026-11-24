За семь месяцев работы в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» медицинский автопоезд обследовал более 10,5 тысячи жителей Калининградской области. Передвижные медицинские бригады выезжали в отдалённые населённые пункты, чтобы обеспечить людям доступ к диагностике и профилактическим осмотрам.



За это время специалисты посетили 75 фельдшерско-акушерских пунктов в 20 муниципалитетах региона. В состав автопоезда входили передвижные маммограф и флюорограф, а также мобильный стоматологический кабинет. В последнем медицинскую помощь и консультации получили 661 человек.



Отдельное направление работы было связано с выявлением факторов риска развития заболеваний. Специалисты Центра здоровья обнаружили такие факторы у 2 тысяч обследованных. У 231 пациента зафиксировали повышенный уровень глюкозы и холестерина в крови. Ещё у 200 человек выявили изменения в лёгких по результатам обследования.



Диагностика также позволила обнаружить возможные проблемы со здоровьем у женщин. Гинеколог выявил патологии у 207 пациенток, а маммография показала отклонения у 196 женщин. Все жители, у которых обнаружили подозрительные изменения или показатели, требующие внимания, получили направления на дополнительное обследование.



Работа медицинского автопоезда позволяет проводить первичную диагностику непосредственно в муниципалитетах, в том числе там, где жителям может быть сложнее самостоятельно добраться до профильных медицинских учреждений. Выявление факторов риска и возможных патологий на ранних этапах помогает своевременно направить пациентов к специалистам для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения.