В Полесском районе Калининградской области следователи проводят проверку после гибели 27-летней девушки в частной бане. Тело погибшей с термическими ожогами обнаружили вечером 21 ноября на приусадебном участке. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный выброс пара из-за неисправности датчика терморегуляции банного оборудования.



Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, девушка находилась в парной вместе с матерью. Женщина ненадолго вышла из помещения, и в этот момент произошёл выброс горячего пара. По имеющейся информации, погибшая имела особенности развития и в силу состояния здоровья не смогла самостоятельно покинуть парную. Она скончалась на месте происшествия.



Сообщение об обнаружении тела поступило в правоохранительные органы вечером 21 ноября. После этого Гурьевский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку. Следователь регионального управления СК России осмотрел место происшествия, зафиксировал обстановку и собрал первоначальные материалы.



Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалистам предстоит определить характер полученных повреждений и обстоятельства, которые могли привести к гибели девушки.



Параллельно следователи изучают техническую документацию на оборудование, установленное в бане. Также устанавливаются производитель и поставщик устройств, чтобы проверить их качество и безопасность. В ходе проверки предстоит выяснить, была ли неисправность датчика терморегуляции причиной произошедшего и могли ли технические недостатки оборудования привести к опасному выбросу пара.



По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии.