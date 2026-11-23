Роспотребнадзор рекомендовал российским школам организовывать учебный процесс по пятидневной неделе, если количество учеников соответствует проектной вместимости здания. Такая мера, по замыслу ведомства, должна предоставить школьникам больше времени для отдыха и помочь снизить риск переутомления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.



В документе говорится, что при соответствии числа обучающихся проектной вместимости образовательной организации пятидневный учебный режим рекомендуется устанавливать для всех учеников. Таким образом, ведомство предлагает сделать пятидневку предпочтительным вариантом для школ, которые располагают достаточными условиями для размещения детей и организации занятий.



Рекомендация связана с необходимостью учитывать не только содержание образовательной программы, но и нагрузку, которую испытывают школьники в течение недели. Дополнительный день отдыха должен дать учащимся больше времени на восстановление после занятий и снизить вероятность переутомления. При этом речь идёт именно о рекомендации, а не о безусловном требовании немедленно изменить расписание во всех школах страны.



Вместе с тем Роспотребнадзор предусмотрел ситуации, в которых целесообразно сохранить шестидневную учебную неделю. Это касается образовательных организаций, которые не могут соблюсти гигиенические нормативы по площади на одно рабочее место и требования к суммарной общеобразовательной нагрузке. При оценке последней учитываются как учебные занятия, так и внеучебная деятельность.