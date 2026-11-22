В Калининграде стартовал Кубок России по синхронному плаванию. В течение четырех дней за почетный трофей будут бороться 250 спортсменов из 19 регионов страны. В рамках турнира также определят победителей «Гран-при» по итогам выступлений на протяжении всего года. Соревнования проходят в бассейне «АВТОТОР-Арены» и продлятся до 24 ноября.



В турнире участвуют призеры чемпионата Европы Алина Румянцева и Захар Трофимов, выступающие в смешанных дуэтах, а также обладатели наград первенств мира. Для главного тренера сборной России Светланы Ромашиной соревнования стали возможностью оценить ближайший резерв национальной команды. Многие регионы привезли новые сочетания в парах и группах, а также подготовили обновленные связки и элементы.



В субботу, 21 ноября, трибуны «АВТОТОР-Арены» были полностью заполнены. Калининградцы пришли посмотреть на выступления ведущих российских синхронистов. Заместитель председателя правительства региона — министр спорта и пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко на церемонии открытия отметила, что ноябрьские соревнования лучших спортсменок страны уже стали для Калининграда традицией.



По ее словам, турниры такого уровня важны не только борьбой за медали, но и возможностью вдохновить новое поколение спортсменов. Ищенко поблагодарила Объединенную федерацию водных видов спорта и Министерство спорта России за доверие к Калининградской области и возможность принимать состязания.



В первый день определились лидеры в нескольких дисциплинах. В акробатической программе лучшей стала команда Москвы, опередившая соперниц из Санкт-Петербурга на пять баллов. Москвички также победили в женских дуэтах: Анастасия Никитенко и Валерий Плеханова обошли представительниц Северной столицы Анастасию Зайцеву и Таисию Иванову всего на 0,4 балла.