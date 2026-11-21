Прокуратура Ленинградского района Калининграда контролирует проверку информации об избиении трех человек после столкновения двух автомобилей. По сообщениям СМИ, происшествие случилось вечером 19 ноября: после аварии несколько человек напали на водителя и двух пассажиров одного из автомобилей.



По предварительным сведениям, пострадали три человека. Все они были госпитализированы. Обстоятельства конфликта, который, как сообщается, произошел после столкновения машин, пока устанавливаются.



Надзорное ведомство контролирует выяснение обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки. В рамках проверки предстоит установить участников инцидента, восстановить последовательность событий после ДТП и выяснить, при каких обстоятельствах пострадавшим были причинены телесные повреждения.



Информация об избиении пока основана на публикациях в средствах массовой информации. Окончательные выводы о произошедшем можно будет сделать после проверки. Прокуратура следит за тем, чтобы обстоятельства инцидента получили надлежащую правовую оценку.