С мая 2026 года Калининградская железная дорога перевезла около 100 тысяч тонн казахстанского угля транзитом в Польшу. В следующем году объёмы перевозок по этому направлению планируют увеличить. Об этом сообщил начальник КЖД Сергей Сапегин на круглом столе Балтийского делового клуба и «РБК Регионы».



По словам руководителя магистрали, транзит казахстанского угля через Калининградскую область стал одним из направлений грузовой работы железной дороги. Перевозки начались в мае 2026 года, и за прошедшее время объём отправленного в Польшу сырья достиг примерно 100 тысяч тонн. На 2027 год заявлены планы по увеличению показателей.



При этом казахстанский уголь — не единственный груз, который продолжает перевозиться по железной дороге через регион. Как отметил Сапегин, Калининградская магистраль сохранила часть перевозок российских удобрений. Речь идёт о продукции отечественных производителей, которая не попала ни в один из санкционных пакетов.



Кроме того, через региональные терминально-логистические центры проходят небольшие объёмы контейнерных грузов из Европы. Таким образом, несмотря на изменения в международной логистике и ограничения, железная дорога продолжает обслуживать несколько направлений грузового транзита.



Сохранившиеся перевозки позволяют поддерживать грузовую работу магистрали и использовать инфраструктуру для доставки товаров различного происхождения. В то же время планы по наращиванию транзита казахстанского угля в Польшу свидетельствуют о поиске новых грузопотоков на фоне изменившихся условий международных перевозок.