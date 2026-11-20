19 ноября на базе МБОУ СОШ № 2 состоялось шестое мероприятие проекта «Открытое море: профориентация молодежи к 80-летию Калининградской области». Команда АНО «Центр общественных инициатив» провела для школьников профориентационную встречу, посвящённую морским профессиям, навигационным инструментам и практическим навыкам, которые используются в морском деле.

Проект реализует АНО «Центр общественных инициатив». Его цель состоит в том, чтобы познакомить подростков с разнообразием морских профессий и помочь им осознанно подойти к выбору будущей специальности. Всего участниками программы станут 375 детей и подростков из разных муниципалитетов Калининградской области.

Программа шестой встречи объединила информационные лекции и практические занятия. Сначала школьникам рассказали о морских профессиях, особенностях работы в этой сфере и навыках, которые необходимы специалистам морской отрасли. Участники смогли расширить свои представления о профессиональных возможностях, связанных с морем.

Одной из главных частей мероприятия стал мастер-класс по вязанию морских узлов. Ребята познакомились с тремя видами узлов: восьмёркой, прямым и булинем, который также называют беседочным. Под руководством организаторов школьники попробовали самостоятельно освоить способы их завязывания. Практическое занятие позволило участникам познакомиться с традиционными элементами морского дела.

Отдельную лекцию посвятили навигационным инструментам. Школьникам рассказали о секстанте и компасе, их назначении и роли в мореплавании. Знакомство с этими приборами стало ещё одной возможностью узнать, какие знания и инструменты используются для ориентирования и определения местоположения на море.

Продолжением программы стал мастер-класс по азбуке Морзе. Участники познакомились с системой передачи сообщений при помощи условных сигналов и попробовали применить полученные знания на практике. Таким образом, в ходе одной встречи школьники смогли прикоснуться сразу к нескольким направлениям морского дела: от навигации до передачи информации.

В завершение мероприятия ребята заполнили анкеты. Полученные ответы будут использованы для формирования статистики предрасположенности школьников к морским профессиям. Анкетирование стало частью профориентационной работы, направленной на изучение интересов подростков и их отношения к возможному выбору специальностей морской отрасли.

Шестая встреча продолжила серию профориентационных мероприятий, которые проходят в Калининградской области с октября. Ранее участниками проекта стали ученики школы № 1 имени Игоря Прокопенко, школы № 3, гимназии «Вектор», гимназии № 1 и МАУ СОШ № 5.

Проект реализован в 2026 году АНО «Центр общественных инициатив» при финансовой поддержке Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Правительства Калининградской области и Фонда президентских грантов.