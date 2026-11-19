Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе проверки обстоятельств конфликта между двумя несовершеннолетними в Калининграде. Инцидент произошёл 17 ноября на территории парка «Юность». В результате драки один из подростков получил ссадины и ушибы.



По факту произошедшего следственные органы СК России по Калининградской области организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ — хулиганство.



Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Канонерову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах происшествия.



Следователям предстоит выяснить, что предшествовало конфликту, как развивались события и при каких обстоятельствах несовершеннолетний получил телесные повреждения. Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по результатам проверки.



Информация о происшествии ранее появилась в средствах массовой информации. Сейчас обстоятельства конфликта устанавливают следственные органы.