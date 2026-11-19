Прокуратура Московского района Калининграда помогла пенсионерке отстоять право пользования муниципальным жильём, в котором она проживает более 40 лет. Суд удовлетворил встречный иск прокуратуры и отказал городской администрации в требовании о выселении женщины.



Как установили в надзорном ведомстве, жилое помещение было предоставлено пенсионерке на период её работы лифтёром в жилищно-эксплуатационной конторе. Однако ордер и другие документы, подтверждающие предоставление квартиры, со временем были утрачены.



При этом отсутствие сохранившихся документов само по себе не свидетельствует о незаконности вселения и проживания женщины. Кроме того, пенсионерка состоит на учёте в качестве нуждающейся в жилом помещении и не имеет другого жилья.



Прокуратура участвовала в рассмотрении гражданского дела по иску администрации Калининграда о выселении женщины. В ходе судебного разбирательства надзорное ведомство предъявило встречные требования: признать за пенсионеркой право пользования квартирой и обязать администрацию заключить с ней договор социального найма.



Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил её требования. В иске городской администрации о выселении было отказано.



Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль. Таким образом, пенсионерка сохранила право проживания в муниципальной квартире, в которой живёт на протяжении нескольких десятилетий.