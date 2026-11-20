В Калининграде перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 38-летнего соседа по съёмной квартире. По версии следствия, во время конфликта он нанёс потерпевшему не менее девяти ножевых ранений, от которых тот скончался. Судебное заседание назначено на 26 ноября 2026 года.



Преступление, как следует из материалов обвинения, произошло в ночь на 1 июля 2026 года в квартире на улице Бассейной. Между двумя мужчинами возник конфликт. Причиной ссоры, по версии следствия, стало то, что обвиняемый А. услышал, как сосед во время телефонного разговора в соседней комнате негативно отзывался о нём.



Во время конфликта А. взял нож и нанёс 38-летнему мужчине не менее девяти ударов в область грудной клетки, живота и конечностей. После этого он вытолкал пострадавшего на лестничную площадку.



Полученные ранения осложнились обильной кровопотерей, от которой мужчина скончался. Согласно обвинительному заключению, уже находясь в подъезде, обвиняемый увидел соседа и попросил его вызвать скорую медицинскую помощь и полицию.



Действия А. квалифицированы следствием по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.



Рассмотрение уголовного дела назначено на 26 ноября. Суду предстоит изучить представленные материалы и дать оценку обстоятельствам произошедшего. До вынесения приговора обвиняемый считается невиновным.