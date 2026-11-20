Несмотря на удешевление морской перевозки грузов в Калининградскую область, стоимость потребительской корзины в регионе продолжает расти. На это обратил внимание генеральный директор логистической компании «ТБК» Александр Трофименко на круглом столе Балтийского делового клуба и «РБК Регионы», посвящённом проблемам транспортного сообщения с Калининградской областью.



По данным, которые привёл эксперт, с 2022 года стоимость непосредственно морской перевозки снизилась на 25%. Доставка груза из Москвы в Калининград с использованием морского участка маршрута подешевела на 10%.



Однако за тот же период другие расходы заметно увеличились. Дизельное топливо подорожало на 40%, а потребительская корзина в Калининграде — на 76%. Таким образом, снижение стоимости морского этапа доставки не привело к удешевлению товаров для жителей региона.



Первый заместитель губернатора Калининградской области Валерий Шерин обратил внимание на то, что приведённые показатели, вероятнее всего, относятся именно к стоимости морского фрахта. Между тем сегодня перевозки в регион в основном организованы по мультимодальной схеме, то есть с использованием нескольких видов транспорта.