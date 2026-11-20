По данным, которые привёл эксперт, с 2022 года стоимость непосредственно морской перевозки снизилась на 25%. Доставка груза из Москвы в Калининград с использованием морского участка маршрута подешевела на 10%.
Однако за тот же период другие расходы заметно увеличились. Дизельное топливо подорожало на 40%, а потребительская корзина в Калининграде — на 76%. Таким образом, снижение стоимости морского этапа доставки не привело к удешевлению товаров для жителей региона.
Первый заместитель губернатора Калининградской области Валерий Шерин обратил внимание на то, что приведённые показатели, вероятнее всего, относятся именно к стоимости морского фрахта. Между тем сегодня перевозки в регион в основном организованы по мультимодальной схеме, то есть с использованием нескольких видов транспорта.
По словам Шерина, одновременно с морскими перевозками необходимо учитывать железнодорожные тарифы и стоимость перевалки грузов в портах. Железнодорожные услуги дорожают, как и портовая перевалка, поэтому снижение цены одного этапа не означает уменьшения общих затрат на доставку.
Если оценивать весь логистический процесс целиком, заметного удешевления перевозок не происходит, заключил первый вице-губернатор. Это объясняет, почему снижение стоимости морского фрахта пока не отразилось на конечных ценах товаров в Калининградской области.