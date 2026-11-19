Законодательное собрание Калининградской области 18 ноября приняло в двух чтениях закон о запрете розничной продажи вейпов. Ограничение вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать в течение пяти лет.



Перед рассмотрением документа губернатор Алексей Беспрозванных обратился к депутатам с просьбой поддержать инициативу. По его словам, к нему неоднократно обращались родители, врачи, педагоги и активные жители региона, которые выступали за запрет продажи электронных устройств для курения. По поручению главы области региональное министерство контроля подготовило соответствующий законопроект.



Необходимость введения ограничений на заседании также обосновал министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев. Он заявил, что в последние годы потребление вейпов приобрело характер эпидемии, особенно среди подростков.



По приведённым министром данным, сейчас в регионе работают около 2,8 тысячи точек продажи табачной продукции и более 2,2 тысячи точек реализации никотиносодержащих веществ.



Таким образом, с марта 2027 года розничная торговля вейпами в Калининградской области окажется под запретом. Ограничение рассчитано на пять лет. Решение принято на фоне обеспокоенности властей и общественности распространением электронных устройств для курения, прежде всего среди несовершеннолетних