

Калининград набрал 15% голосов. Такой же показатель получили сразу три города-миллионника — Казань, Екатеринбург и Краснодар. Таким образом, областной центр вошёл в число заметных российских направлений для тех, кто предпочитает совершать покупки в крупных торговых городах.



Организаторы исследования также выяснили, какие особенности делают город привлекательным для шопинга. Самым распространённым ответом стало большое количество торговых центров, бутиков и магазинов. Этот фактор отметили 50% участников опроса.



По 28% респондентов обратили внимание на частые сезонные распродажи и широкий выбор мировых брендов. Ещё 19% считают важным регулярное обновление коллекций в магазинах. Наличие большого числа ресейл-платформ и секонд-хендов назвали преимуществом 15% опрошенных.



Результаты исследования показывают, что при выборе города для покупок россияне ориентируются не только на ассортимент магазинов, но и на доступность скидок, разнообразие брендов и возможность найти вещи на вторичном рынке. Калининград с 15% голосов оказался в одной группе с несколькими крупными городами страны.