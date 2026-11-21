В опросе приняли участие более 3,2 тысячи пользователей старше 18 лет из всех регионов России. Участникам предлагали назвать города, которые, по их мнению, лучше всего подходят для шопинга. Первое место ожидаемо заняла Москва: её выбрали 59% респондентов. На втором месте расположился Санкт-Петербург с результатом 37%.
Калининград набрал 15% голосов. Такой же показатель получили сразу три города-миллионника — Казань, Екатеринбург и Краснодар. Таким образом, областной центр вошёл в число заметных российских направлений для тех, кто предпочитает совершать покупки в крупных торговых городах.
Организаторы исследования также выяснили, какие особенности делают город привлекательным для шопинга. Самым распространённым ответом стало большое количество торговых центров, бутиков и магазинов. Этот фактор отметили 50% участников опроса.
По 28% респондентов обратили внимание на частые сезонные распродажи и широкий выбор мировых брендов. Ещё 19% считают важным регулярное обновление коллекций в магазинах. Наличие большого числа ресейл-платформ и секонд-хендов назвали преимуществом 15% опрошенных.
Результаты исследования показывают, что при выборе города для покупок россияне ориентируются не только на ассортимент магазинов, но и на доступность скидок, разнообразие брендов и возможность найти вещи на вторичном рынке. Калининград с 15% голосов оказался в одной группе с несколькими крупными городами страны.