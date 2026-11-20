В субботу, 21 ноября, Светлогорск примет Международный музыкальный фестиваль ArsLonga. В рамках региональной программы XXVI сезона фестиваля на сцене Театра эстрады «Янтарь-холл» Московский государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина представит оперетту Иоганна Штрауса-младшего «Летучая мышь».

В спектакле примут участие солисты ведущих театров России.

«Летучая мышь» — классический образец венской оперетты в трех действиях, в котором семейные интриги переплетаются с юмором, блеском бального праздника и музыкой одного из главных мастеров венского вальса. В центре сюжета история неверного мужа, который на балу в масках увлекается загадочной незнакомкой и не узнаёт в ней собственную жену. Семейная интрига разворачивается под звуки вальсов и стремительных танцевальных мелодий. Их ритм задаёт уже увертюра, где с легкостью объединены основные темы оперетты: здесь царят вальс, вино и безудержное веселье. Лейтмотивом спектакля звучат слова из дуэта Альфреда и Розалинды: «Счастлив тот, кто идёт мимо горя и забот».

«Мы любим приезжать в Светлогорск. Здесь нас всегда ждёт благодарная, чуткая публика, а для фестиваля это обязательная остановка в региональной программе. Каждый год мы стараемся привезти сюда что-то новое. В этот раз — „Летучую мышь“ Штрауса. Классика, в которой есть и юмор, и блеск, и великая музыка. Приглашаем всех, кто хочет провести вечер в атмосфере венского бала», — отметил Иван Рудин, заслуженный артист России, художественный руководитель и дирижёр Московского государственного симфонического оркестра.

Партию Адели исполнит Мария Селеверстова — солистка Молодежной оперной программы Большого театра России, выпускница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Мария — лауреат международных вокальных конкурсов и обладательница гранта Мэра Москвы. Партию Розалинды исполнит Александра Зотова (сопрано) — солистка Молодежной оперной программы Большого театра России. Среди ее наград — Гран-при Международного конкурса молодых оперных певцов имени Гены Димитровой и II премия конкурса Competizione dell’Opera.

XXVI Международный музыкальный фестиваль ArsLonga проходит в рамках национального проекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.

Дата и время: 21 ноября 2026 года, начало в 17:00.

Адрес: Театр эстрады «Янтарь-холл» (г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11).

Продолжительность: 160 минут с одним антрактом.

Возрастной ценз: 12+