Объём железнодорожно-паромных перевозок в Калининградскую область увеличился вдвое по сравнению с 2022 годом. Сейчас поток остаётся стабильным, однако возможности паромной линии используются не полностью: железнодорожникам приходится делить места на судах с автомобилистами. Об этом сообщил начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин на круглом столе Балтийского делового клуба и «РБК Регионы».



По словам руководителя магистрали, за последние годы перевозки по железнодорожно-паромному направлению заметно выросли. Сравнение с показателями 2022 года показывает двукратное увеличение объёмов. При этом нынешний поток, как отметил Сапегин, уже стабилизировался.



Одним из ключевых решений для транспортного обеспечения региона начальник КЖД назвал строительство двух новых паромов. Он подчеркнул, что это решение оказалось как никогда своевременным. Дополнительные суда имеют большое значение для поддержания транспортной доступности Калининградской области, которая зависит от устойчивой работы морского сообщения.



Вместе с тем, несмотря на рост перевозок и появление новых возможностей, потенциал паромной линии пока раскрыт не полностью. Одна из причин заключается в том, что железнодорожный транспорт вынужден конкурировать за места на судах с автомобильными перевозчиками. Таким образом, паромные мощности используются одновременно для обслуживания разных категорий грузового и транспортного потока.



Ситуация показывает, что для дальнейшего развития железнодорожно-паромного сообщения важны не только увеличение числа судов, но и эффективное распределение доступных мест. Стабильный поток и двукратный рост по сравнению с 2022 годом подтверждают значимость этого маршрута для Калининградской области.