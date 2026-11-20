Обвинительное заключение по уголовному делу утвердили в прокуратуре Славского района. После этого материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
Как установили в ходе расследования, местный житель незаконно приобрёл янтарь массой более 263 килограммов, а затем хранил и перевозил его. Партию обнаружили и изъяли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
По оценке следствия, стоимость изъятого сырья превышает 9,1 млн рублей. Другие подробности приобретения янтаря, а также место его обнаружения в сообщении прокуратуры не приводятся.
Теперь суду предстоит рассмотреть материалы дела и дать оценку действиям обвиняемого. До вынесения судебного решения его вина не считается установленной.