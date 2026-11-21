В Калининграде назначено судебное заседание по уголовному делу о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Фигурантом стал мужчина, который, по версии следствия, в сентябре 2024 года оставил соответствующий комментарий под новостной публикацией в открытом Telegram-канале.



Как следует из обвинительного заключения, вечером мужчина находился у себя дома и просматривал сообщения одного из общедоступных Telegram-каналов. Под одной из новостных публикаций он разместил комментарий, который, согласно материалам дела, был направлен на побуждение других пользователей к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды.



Следствие квалифицировало действия обвиняемого по части 2 статьи 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.



Судебное заседание назначено на 23 ноября 2026 года. В ходе разбирательства суду предстоит изучить обстоятельства публикации и дать правовую оценку действиям фигуранта.



До рассмотрения дела и вынесения решения суда обвинение остаётся предметом судебного разбирательства.