В воскресенье, 22 ноября, в Калининградской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями и периодические заряды смешанных осадков. В течение суток ожидаются дождь, ледяная крупа и мокрый снег. Температура в разных частях региона будет колебаться около нуля и составит преимущественно от +1 до +4 градусов, у побережья будет теплее.



Ночью в области прогнозируют от 0 до +3 градусов, на побережье — от +3 до +6. Осадки будут идти периодически, а наиболее интенсивными, по прогнозу, станут во второй половине ночи и ближе к утру. Утром температура составит +1…+3 градуса, у моря — до +4…+6. В это время также возможны сильные заряды дождя, крупы и мокрого снега.



Особенно интенсивные осадки ранним утром, примерно с 5 до 8 часов, ожидаются в континентальной части региона. В числе территорий, где вероятность сильного мокрого снега и ледяной крупы будет повышенной, названы Неманский, Краснознаменский, Черняховский, Гусевский, Нестеровский, Гвардейский и Правдинский районы.



Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов, на побережье — до +4…+6. Облачность сохранится, небольшие прояснения будут чередоваться с зарядами дождя, ледяной крупы и мокрого снега. Местами осадки могут быть сильными.



Вечером температура составит +1…+3 градуса, у моря — +4…+6. При этом в восточной и северной частях области, включая Неманский, Краснознаменский, Черняховский, Славский и Нестеровский районы, возможно понижение до 0…-2 градусов. Осадки преимущественно ожидаются у побережья, в Калининграде, а также в западной и центральной частях региона.



В течение суток, особенно ночью, утром и вечером, в континентальной части области возможна гололедица. Также прогнозируется ухудшение видимости. Водителям и пешеходам следует учитывать вероятность скользких участков дорог и тротуаров.



Ветер будет западным и юго-западным, а вечером сменится на переменный с переходом к северо-западному. В основной части региона его скорость составит 3–8 метров в секунду, ночью, утром и днем порывы могут достигать 9–12 метров в секунду. На побережье ветер преимущественно северо-западный: ночью, утром и днем — 6–12 метров в секунду с порывами до 15–18 метров в секунду. Вечером он ослабеет до 4–9 метров в секунду, порывы составят 10–13 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 750–751 миллиметра ртутного столба.