

После обнаружения подозрительного предмета к месту вызвали специалистов спасательного подразделения регионального управления МЧС. Они обследовали находку и определили ее тип. Таким образом, предмет, обнаруженный на стройплощадке, оказался боеприпасом крупного калибра, сохранившимся со времен войны.



ФАБ-250 относится к авиационным фугасным бомбам. Такие боеприпасы применялись во время боевых действий и представляют опасность даже спустя десятилетия после окончания войны. Самостоятельно перемещать или пытаться обследовать подобные предметы нельзя: при обнаружении подозрительных металлических объектов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке экстренным службам.



Информация о дальнейшей судьбе боеприпаса, его вывозе и обезвреживании в сообщении МЧС не приводится. Ведомство подтвердило тип обнаруженного предмета и место находки — строительную площадку на улице Александра Невского в Калининграде.