В Калининградском областном драматическом театре прошли плановые пожарно-тактические учения МЧС России. По легенде, огонь вспыхнул на сцене зрительного зала и распространился по сценической коробке, из-за чего помещение заполнилось дымом. В ходе тренировки спасатели отработали эвакуацию людей, помощь пострадавшим и ликвидацию условного возгорания.

По сценарию, после возникновения пожара персонал театра должен был экстренно покинуть здание. Двое работников при этом попытались самостоятельно справиться с огнем, используя внутренние пожарные краны. Еще четверо зрителей не смогли найти выход из задымленного помещения и нуждались в помощи спасателей.

Дополнительным условием учений стало ухудшение самочувствия нескольких пожарных во время тушения. Их коллеги должны были оперативно вывести пострадавших из опасной зоны и передать медикам. Таким образом, подразделения отрабатывали не только спасение посетителей и работников театра, но и оказание помощи самим участникам пожарного расчета.

По итогам тренировки сотрудники МЧС спасли шесть человек. Двое из них по легенде находились без сознания. Всех условно пострадавших передали медицинским работникам. После завершения спасательной операции пожарные ликвидировали условное возгорание и не допустили распространения огня на соседние помещения.

Для проведения учений привлекли 55 сотрудников МЧС и 12 единиц специальной техники. В ведомстве отметили, что подразделения действовали слаженно, а решения руководителя тушения пожара позволили выполнить все поставленные задачи в полном объеме.

Пожарно-тактические учения позволяют проверить готовность экстренных служб к действиям в сложных условиях, отработать взаимодействие подразделений и проверить порядок эвакуации людей из общественных зданий. В этот раз тренировку провели на объекте, где при реальном происшествии особенно важно быстро вывести из задымленного помещения посетителей и сотрудников.