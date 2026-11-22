Региональные власти намерены и дальше отдавать приоритет танкерам при распределении субсидий на морские перевозки в Калининградскую область. Такая мера должна помочь освободить паромные мощности для других грузов: перевозка топлива в цистернах занимает место на судне как при доставке в регион, так и во время обратного рейса. Об этом заявил первый заместитель губернатора области Валерий Шерин на круглом столе Балтийского Делового Клуба и «РБК Регионы».



По словам Шерина, одна из наиболее серьёзных проблем морской логистики связана с обратной загрузкой судов. Особенно заметна она при перевозке наливных грузов. Ежемесячно в Калининградскую область завозят около 40 тысяч тонн топлива. Танкеры прибывают с грузом, но обратно отправляются порожними. Схожая ситуация складывается при транспортировке насыпных и генеральных грузов: организовать полноценную загрузку судов на обратном пути удаётся не всегда.



Первый заместитель губернатора пояснил, что без государственной поддержки стоимость обратного порожнего рейса неизбежно будет включаться в тариф перевозки. В таком случае расходы распределятся между отдельными грузовыми единицами и в конечном счёте могут отразиться на цене товаров, поступающих в регион. Поэтому субсидирование должно учитывать не только доставку груза в Калининградскую область, но и особенности обратного направления.



Главным результатом предоставления субсидий власти считают снижение или хотя бы сохранение стоимости конкретных товаров для потребителей. Шерин подчеркнул, что эффект от поддержки должен быть заметен не только в отчётах перевозчиков, но и в конечных ценах. В качестве примера он привёл топливо: если государство субсидирует его доставку морским транспортом, результат должен отражаться на ценниках автозаправочных станций.