На фоне снижения туристического потока в Калининградскую область спа-комплексы становятся для загородных отелей дополнительным способом привлекать гостей и сглаживать сезонный спад. По оценкам представителей гостиничного рынка, в 2026 году турпоток в регионе сократился примерно на 8–11%, однако отдельным объектам удалось увеличить посещаемость благодаря запуску новых услуг. Об этом сообщает «Западный деловой».



Представитель Greengate Hotel & Spa в Зеленоградске назвал 2026 год периодом спада для регионального туризма. По его оценке, летом загрузка гостиниц составляла 50–70%. Среди причин такой ситуации он выделил сложности с логистикой и рост выездного туризма. При этом внутренний спрос, по его словам, не столько увеличивался, сколько перераспределялся между разными форматами отдыха. Часть путешественников предпочитала гостиницам апартаменты и квартиры.



Итоги туристического сезона в отеле оценили как умеренно позитивные, но не принесшие качественного прорыва. Спрос на оздоровительные услуги сохраняется, однако сам по себе он пока не становится главным фактором роста туризма.



В то же время некоторые загородные объекты отмечают заметное увеличение числа посетителей. Так, представитель гостиничного комплекса «Замок Романовски» в Гвардейском районе сообщил, что в 2026 году количество гостей выросло втрое по сравнению с предыдущим годом. Такой результат связали с открытием спа-комплекса.



Изменения заметны и по посещаемости бассейна. Если раньше открытый бассейн летом принимал не более 50 человек в день, то в сезоне 2026 года поток достигал 150 посетителей ежедневно, а в отдельные периоды — 230 человек. По словам представителя комплекса, спа-инфраструктура особенно важна в холодное время года, когда загородные объекты традиционно сталкиваются с сезонным снижением спроса.