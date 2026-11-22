Опыт контроля за розничной продажей алкоголя в Калининградской области представили на всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске. Глава регионального министерства контроля (надзора) Николай Терехов рассказал о действующих ограничениях, судебной практике и мерах воздействия на нарушителей. По его словам, регион использует все предусмотренные федеральным законодательством возможности для регулирования этой сферы.



Выступление состоялось на сессии «Контроль алкогольного и табачного рынков: риски, профилактика, цифровые решения». Терехов отметил, что контроль за продажей спиртного рассматривается не только как надзорная функция, но и как способ защиты здоровья и безопасности жителей, экономических интересов государства и добросовестной конкуренции. Региональный минконтроль наделен полномочиями как по надзору, так и по лицензированию розничной торговли алкогольной продукцией.



В Калининградской области действуют требования к минимальной площади торговых помещений для так называемых «наливаек». Также запрещена продажа пива в заведениях общепита, за исключением ресторанов, баров, кафе и буфетов. Для точек, расположенных в многоквартирных домах, установлены ограничения на ночную продажу алкоголя. С 2026 года временные рамки торговли спиртным стали еще строже.



Результаты работы ведомства отражаются и в судебной практике. За 2024–2025 годы региональный минконтроль выиграл 27 исков, большинство из которых касались нарушений со стороны «наливаек». В последние годы ведомство активно использует приостановление и аннулирование лицензий.



По словам Терехова, в 2025 году действие 20 лицензий было приостановлено, в том числе за ночную продажу алкоголя и попытки переоформить объекты на индивидуальных предпринимателей. За первые девять месяцев 2026 года такую меру применили уже к 18 лицензиям. Кроме того, в 2024 и 2025 годах аннулировали четыре лицензии, а в 2026 году — еще шесть.



Отдельно глава ведомства рассказал о прецеденте, к оторый стал первым подобным случаем в Северо-Западном федеральном округе. У одного из магазинов в течение года дважды приостанавливали действие лицензии за одно и то же нарушение: предприниматель не подал необходимое заявление о переоформлении. После повторного нарушения Арбитражный суд по иску регионального минконтроля принял решение об окончательном аннулировании лицензии.