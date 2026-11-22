Специалисты компании F6 выявили шесть распространённых схем мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают аккаунты пользователей онлайн-игры Roblox и забирают их внутриигровые ценности. Для обмана применяются поддельные сайты, Telegram-боты, фальшивые раздачи предметов и предложения бесплатного доступа к VIP-серверам. Об этом говорится в исследовании компании, посвящённом угрозам для игроков популярной платформы.



Наиболее массовой схемой эксперты назвали фишинг. Мошенники создают копии официального сайта Roblox, внешне практически неотличимые от оригинала, а затем распространяют ссылки на них через игровые чаты, Discord и комментарии под публикациями блогеров. Пользователю предлагают перейти по ссылке и авторизоваться, после чего введённые данные оказываются в руках преступников. По оценкам участников теневого рынка, примерно 20% подобных атак заканчиваются успешно для злоумышленников.



Ещё один способ связан с Telegram-каналами, в которых обещают бесплатные игровые предметы. Сначала организаторы действительно раздают пользователям недорогие ценности, чтобы завоевать доверие и получить положительные отзывы. Когда аудитория привыкает считать канал надёжным, мошенники подменяют ссылки на безопасные ресурсы вредоносными. В результате участники раздачи могут лишиться доступа к своим профилям или внутриигровым предметам.



Отдельную категорию угроз представляют Telegram-боты, предлагающие взломать чужой аккаунт. Пользователю обещают помочь получить доступ к профилю другого игрока, однако для этого требуют передать данные собственной сессии. Получив такую информацию, преступники могут перехватить управление уже аккаунтом самого доверчивого участника. В некоторых случаях жертву также убеждают самостоятельно выгрузить технический файл браузера либо выполнить предложенный вредоносный код.



По данным F6, одна из схем специально рассчитана на детей в возрасте от восьми до 14 лет. Им предлагают бесплатно воспользоваться VIP-сервером, но во время загрузки персонажа злоумышленники похищают ценные игровые предметы. Кроме того, исследователи обнаружили инструменты, позволяющие преступникам перехватывать аккаунты, которые ранее были украдены другими мошенниками. Это показывает, что похищенные профили могут становиться частью дальнейших преступных операций.



Специалисты рекомендуют игрокам не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать посторонним технические данные браузера и не устанавливать программы из непроверенных источников. Если появились признаки взлома, необходимо завершить все активные сеансы и обратиться в службу поддержки Roblox. Особое внимание мерам безопасности следует уделять родителям юных пользователей: именно дети нередко становятся целью предложений бесплатных предметов, серверов и других игровых преимуществ.