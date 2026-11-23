

Стубб сообщил, что в течение дня поддерживал контакты с финскими оборонными ведомствами и пограничной службой. Президент подчеркнул, что события, связанные с судном, имеют серьёзный характер. Подробности переговоров и содержание информации, переданной союзникам, в его заявлении не раскрываются.



По данным Министерства обороны Швеции, после атаки беспилотника на российский сухогруз в воздух подняли шведскую военную авиацию. Самолёты действовали под финским управлением. Их задачей была защита границ Финляндии и НАТО. Дополнительные сведения о последствиях атаки, повреждениях судна и обстоятельствах произошедшего в опубликованной информации не приводятся.



Сухогруз Sparta II принадлежит группе компаний «Оборонлогистика» и находится под санкциями США. С 2022 года судно выполняет перевозки между Санкт-Петербургом и Калининградом. В начале октября оно вернулось на контейнерную линию после ремонта. Ранее сухогруз участвовал в так называемом «Сирийском экспрессе» — операции Министерства обороны России по снабжению российской группировки в Сирии.



В связи с инцидентом также вспомнили другое судно «Оборонлогистики» — Ursa Major. В 2024 году оно затонуло в Средиземном море. Контейнеровоз, как и Sparta II, ранее был задействован в «Сирийском экспрессе». В компании тогда заявляли, что причиной крушения стал теракт на борту.