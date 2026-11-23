По словам Елены Дятловой, муниципальные защитные сооружения в Калининграде поддерживаются в состоянии готовности. В городе также провели инвентаризацию помещений, которые при необходимости могут использоваться в качестве укрытий. Кроме того, закуплены предметы первой необходимости для укрытий, расположенных в многоквартирных домах. Сейчас продолжается работа по установке специальных указателей, помогающих жителям находить такие места.
Глава администрации обратила внимание на особенности размещения большинства укрытий. В основном речь идёт о подвалах многоквартирных домов, цокольных этажах и парковках. Такие помещения могут находиться в общей собственности жильцов либо принадлежать отдельным гражданам и организациям. Поэтому для их использования в экстренной ситуации необходимо заранее наладить взаимодействие между всеми ответственными сторонами.
По итогам совещания губернатор Алексей Беспрозванных дал ряд поручений. В частности, муниципальным и другим ответственным структурам предстоит повторно отработать алгоритмы действий при срабатывании системы оповещения. Информацию о порядке поведения в таких обстоятельствах должны довести до жителей региона.
Отдельное направление работы связано с обеспечением беспрепятственного доступа в укрытия. Для этого администрация намерена провести дополнительную работу с управляющими компаниями, старшими по домам и другими ответственными лицами. Необходимо определить порядок открытия помещений и взаимодействия в случае поступления сигнала об опасности, чтобы жители могли своевременно воспользоваться защитными пространствами.
Также городские власти намерены ускорить размещение указателей, обозначающих расположение укрытий, и расширить охват системы оповещения. Елена Дятлова заявила, что будет держать выполнение поручений на личном контроле и регулярно докладывать губернатору о результатах. Обеспечение безопасности жителей города обозначено администрацией как один из главных приоритетов.