В Калининграде усилят работу по подготовке защитных сооружений и организации доступа жителей в укрытия на случай чрезвычайных ситуаций. О мерах по обеспечению безопасности губернатору Алексею Беспрозванных доложила глава городской администрации Елена Дятлова. Вопрос обсуждался на совещании под руководством главы региона.



По словам Елены Дятловой, муниципальные защитные сооружения в Калининграде поддерживаются в состоянии готовности. В городе также провели инвентаризацию помещений, которые при необходимости могут использоваться в качестве укрытий. Кроме того, закуплены предметы первой необходимости для укрытий, расположенных в многоквартирных домах. Сейчас продолжается работа по установке специальных указателей, помогающих жителям находить такие места.



Глава администрации обратила внимание на особенности размещения большинства укрытий. В основном речь идёт о подвалах многоквартирных домов, цокольных этажах и парковках. Такие помещения могут находиться в общей собственности жильцов либо принадлежать отдельным гражданам и орган изациям. Поэтому для их использования в экстренной ситуации необходимо заранее наладить взаимодействие между всеми ответственными сторонами.