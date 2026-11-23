В посёлке Ясное Славского района произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей Volkswagen. По предварительным данным Госавтоинспекции, днём 22 ноября 61-летний водитель Volkswagen Transporter на улице Центральной, 13, совершил наезд на припаркованный Volkswagen Golf. В результате происшествия водитель Transporter погиб на месте.



Авария случилась около 14:27. Согласно предварительной информации, микроавтобус Volkswagen Transporter двигался по улице Центральной, когда столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, который находился на парковке. Обстоятельства, при которых произошло столкновение, пока не установлены.



В результате ДТП водитель Volkswagen Transporter получил смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия. Сведения о возможных других пострадавших, а также о повреждениях припаркованного автомобиля в сообщении Госавтоинспекции не приводятся.



Сотрудники ведомства проводят необходимые процессуальные мероприятия. Им предстоит установить полную картину произошедшего, выяснить причины наезда и проверить все обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ситуации на дороге.



В Госавтоинспекции подчёркивают, что опубликованные сведения являются предварительными и носят информационный характер. Они не определяют степень виновности участников происшествия. Окончательная юридическая оценка будет дана по результатам полной проверки.