Европейский космический аппарат BepiColombo вышел на орбиту Меркурия. Следующий этап миссии предусматривает разделение европейского аппарата MPO и японского Mio, после чего они продолжат движение к собственным рабочим орбитам. Исследования будут посвящены в том числе южному полярному региону планеты, а в научной программе примет участие российская аппаратура. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».



Разделение двух аппаратов запланировано на 9–10 декабря. После этого каждый из них приступит к переходу на предназначенную для него рабочую орбиту. Подготовка к самостоятельной работе станет важным этапом миссии, открывающим возможности для проведения масштабных научных исследований Меркурия.



Российский спектрометр, созданный по заказу «Роскосмоса» при участии отечественных специалистов, поможет составить карту нейтронного потока в южной полярной области планеты. Этот регион ранее не был подробно обследован, поэтому полученные данные должны дополнить научные представления о Меркурии и его особенностях.



В госкорпорации подчеркнули, что российские приборы станут частью международной исследовательской программы. Специалистам предстоит изучить характеристики планеты, используя данные, собранные аппаратами после выхода на рабочие орбиты. Особое значение имеет исследование малоизученных участков поверхности и окружающего пространства Меркурия.



Изучение ближайшей к Солнцу планеты важно и для более широкого понимания процессов, происходивших в Солнечной системе. Меркурий относится к планетам земной группы, поэтому сопоставление его эволюции с историей других подобных небесных тел помогает учёным лучше понять закономерности формирования и развития планет. В «Роскосмосе» отмечают, что такие исследования позволяют глубже разобраться в прошлом и возможном будущем Земли.