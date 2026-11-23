Калининградская область заняла 61-е место в рейтинге российских регионов по доходам населения по итогам второго квартала 2026 года. За год регион потерял восемь позиций. Такие данные приводит РИА Рейтинг, оценивая соотношение среднедушевых доходов жителей и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.



В Калининградской области этот показатель составил 2,21. Годом ранее он достигал 2,23. Для сравнения, среднероссийское значение оказалось существенно выше — 2,87. Это означает, что покупательская способность доходов жителей региона остается заметно ниже общенационального уровня, а за год соотношение доходов и стоимости стандартного набора товаров и услуг несколько ухудшилось.



Среднедушевые доходы калининградцев за год выросли на 3,4% и достигли 62,6 тысячи рублей. Однако эта сумма на 18,38% меньше среднего показателя по России, который составил 76,7 тысячи рублей. Таким образом, несмотря на увеличение доходов населения области, их уровень по-прежнему заметно уступает общероссийскому.



Лидером рейтинга по соотношению среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Его показатель составил 6,3. В первую пятёрку также вошли Чукотский автономный округ с результатом 5,48, Ненецкий автономный округ — 5,42, Магаданская область — 4,47 и Москва — 4,03.



При составлении рейтинга учитывается не только размер доходов жителей, но и их соотношение со стоимостью установленного набора товаров и услуг. Такой подход позволяет оценить, какой объём стандартных потребительских расходов население может покрыть имеющимися средствами. По итогам второго квартала Калининградская область оказалась на 61-й строчке, а снижение показателя с 2,23 до 2,21 и потеря восьми позиций за год отражают ухудшение её положения в рейтинге.